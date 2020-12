Scrisoare emotionanta a unui student la Medicina, voluntar la DSP: Am vazut functionari care plangeau la telefon cu oamenii. Am fost injurat de cei care nu cred COVID-19

Redam, mai jos, intergral, scrisoarea tanarului:"Draga Romanie,Sunt student la Medicina si chiar mi-am dorit sa merg voluntar la DSP Bucuresti. Ca sa fie clar de la bun inceput, voluntar nu inseamna "nesilit de nimeni". Ci, silit de responsabilitate civica, morala si sociala. E o experienta care mi-a aratat, inca o data, cum arati tu, Romania reala, tara care nu e un concept abstract, ci acel ceva palpabil pe care eu si cu tine il construim in fiecare zi si pe care, uneori, o descriem cu tuse mult prea groase. Si iti explic de ce zic asta.Iti explic ce am vazut cu ochii mei. Ce m-a ingrozit si ce mi-a dat speranta. Ce m-a umplut de furie si ce am aplaudat.Am vazut functionari publici care se plangeau ca au fost scosi din birourile lor calde din primarii pentru a "se injosi" sa faca anchete epidemiologice la telefon, romani care in fata miilor de hartii stateau impasibili uitandu-se la seriale pe telefon.Am vazut medici rezidenti pentru care aceasta activitate de secretariat era sub demnitatea lor, venind cu mult dupa ce veneam eu si plecand totodata mai devreme. Am vazut personal DSP care nu purta masca in interiorul salilor de call center, dar mai mult decat atat, am auzit in acel telefon ascultat de STS zeci de povesti.Cu fiecare telefon dat, gaseam o familie carantinata in locuinta proprie, fara posibilitatea de contact cu exteriorul pentru doua saptamani, romani speriati, nervosi, disperati. Concediile medicale se elibereaza in termen de 30 de zile de la data iesirii din izolare sau carantina, adica banii pentru ele vin cu intarziere, dar ratele la banci si mancarea de pe masa nu pot astepta.Este usor sa arunci vina dintr-un birou in altul, de la mic la mare, pentru ca orice problema are o circularitate bolnava. Angajatul arunca problema la etajul superior, al sefului mic, el o arunca la randul sau sefului mediu, ulterior sefului mare, iar dupa seful mare o arunca inapoi angajatului care nu face bine ceea ce face.Lantul bolnav al invinuirii nu are ca raspuns gasirea vinovatului, ci evadarea din mentalitatea care catalogheaza oamenii in salvatori si in inamici. Mai sus, ai vazut cum DSP-ul este o institutie bolnava care afecteaza omul de rand, nevinovatul, victima unui sistem inamic, dar putem pune problema si altfel.In acelasi timp, am vazut functionari publici care plangeau la telefon cu oamenii si care stateau in afara conversatiei pentru ancheta pentru a mai oferi un suport moral. Am vazut medici rezidenti care alergau dintr-o camera in alta cu foi, care coordonau tot si brusc teancurile de mii de foi deveneau oameni reali.Am vazut personal DSP cu cearcane, cu cafele baute la 10 noaptea pentru ca trebuiau sa trimita documente oamenilor pentru a nu bloca sistemul, iar in putinele lor pauze auzeam "iar stam in noaptea asta pana la 2".In acelasi timp, am fost injurat, batjocorit la telefon de oameni care nu credeau in COVID-19, de oameni care nu voiau sa stea in casa pentru ca e dreptul lor sa fie liberi, de oameni care au imbolnavit sau poate au ucis , prin imprudenta lor, zeci sau sute.Printre romanii care sufera in case, sunt si cei care afara nu purtau masca. Si, sa stii, functionarii, medicii, si ei sunt oameni si omul nu e bun sau rau, salvator sau inamic. Brusc, DSP-ul nu mai e acea institutie rauvoitoare si disfunctionala, ci un salvator-martir, in slujba unui popor nerecunoscator.Vrem sa fim salvati si sa gasim vinovati pentru situatia noastra tragica, vrem constant cate ceva si mereu avem pareri si impresii. Intr-o zi, eu m-am gandit la tine, m-am gandit sa te sun:"Alo, buna ziua, sunt de la DSP Bucuresti, Romania la telefon?", dar tu n-ai fi putut sa zici nimic, pentru ca plangeai in hohote, nu pentru ca virusul acesta te-a ingenunchiat intr-un an, nu pentru ca sistemul te-a doborat in 30, sau in sute de ani de istorie, ci pentru ca oamenii tai, romanii, sunt atat de imaturi si dezbinati.N-am invatat sa fim solidari, n-am invatat sa ajutam voluntar, sa fim responsabili, sa nu avem doar drepturi si pretentii. De asta, plangi si acum citind, pentru ca n-am invatat de fapt nimic.Cu drag,Vlad, un voluntar, un tanar medic, un mic roman"