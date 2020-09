Scrisoarea unui medic de la spitalul militar de campanie din Timisoara: "Iesim fierti, cu pielea rosie si urme de masca pe fata"

Multi pacienti tineri

Ramona, un medic specialist boli infectioase la spitalul militar de campanie de pe Stadionul CFR Timisoara, spune ca lupta cu aceasta boala este o provocare. Ea povesteste intr-o scrisoare publicata de Directia Medicala a Ministerului Apararii Nationale pe pagina sa de Facebook cum se duce lupta pe frontul COVID."Inainte de a intra la vizita , discut cazurile cu colegii mei, ne uitam la rezultatele investigatiilor si la tratament. Atunci cand intru in zona rosie am cu mine un plan, al corturilor, pacientilor, al tratamentului si investigatiilor.Mai iau o gura de apa si merg spre zona de echipare. Voi petrece in zona rosie vreo 3 ore, fara pauza, timp in care voi trece prin toate corturile si voi vizita toti pacientii.Cand e o zi calduroasa, dupa cateva ore de stat in echipamentul de protectie iesim pur si simplu "fierti", nu doar transpirati si deshidratati, ci si cu pielea inrosita, cu urme pe fata de la masca. Pe umerii tuturor medicilor de aici, si de pretutindeni, a cazut o responsabilitate enorma, viata bolnavilor de COVID, pentru care luptam impreuna", povesteste medicul."Sunt pacienti de toate varstele, multi pacienti tineri, azi, la vizita, cel mai tanar pacient are 19 ani. Fiecare pacient care se externeaza vindecat inseamna inca o victorie si o multumire sufleteasca ca pe lista celor declarati vindecati am mai adaugat o persoana", a mai transmis medicul.Citeste si: