Se extind restrictiile in Europa in fata cresterii numarului infectarilor si al deceselor

Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.244 de decese asociate COVID-19, numar ce depaseste ultimul record, de 1.188 consemnat vinerea trecuta, in timp ce numarul noilor cazuri de infectare este de 25.164. Recordul de infectari a fost raportat pe 18 decembrie, cu 33.777 de cazuri. Numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 in aceasta tara cu circa 83 de milioane de locuitori era joi de 758.093.Directorul institutului german de boli infectioase Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, si-a manifestat ingrijorarea fata de noile tulpini de coronavirus detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, dar a apreciat ca pandemia poate fi adusa sub control pana la finele acestui an, cu conditia insa ca un numar suficient de cetateni sa fie dispusi sa se vaccineze.Italia a anuntat 507 decese zilnice in ultima raportare, depasind pragul de 80.000 de decese asociate COVID-19, si 15.774 de noi infectari. Guvernul de la Roma a prelungit miercuri seara starea de urgenta pana pe 30 aprilie, unele restrictii fiind inasprite. Este mentinuta interdictia de circulatie intre orele 22:00 si 05:00, raman inchise scolile, cinematografele, piscinele, iar barurile si restaurantele pot fi deschise cel mult pana la ora 18:00.Marea Britanie, unde noua tulpina mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 a provocat o crestere puternica a numarului cazurilor de COVID-19, a spitalizarilor si deceselor, are sistemul sanitar coplesit de valul de internari, spitalele fiind in plus nevoite sa improvizeze morgi de urgenta pentru pacientii ucisi de COVID-19, iar un nou record de decese, de 1.564, a fost inregistrat miercuri. Incepand de luni, 18 ianuarie, este obligatoriu un test COVID-19 negativ la intrarea in tara, masura de precautie luata de guvernul de la Londra pentru a evita importarea si a altor mutatii ale coronavirusului, precum cele din Africa de Sud sau Brazilia.Pe de alta parte, Marea Britanie a luat un avans considerabil fata de UE in privinta vaccinarii, reusind pana miercuri sa vaccineze peste 2,6 milioane de persoane.In Irlanda mai mult de jumatate din noile cazuri de COVID-19 confirmate sunt cu tulpina britanica, ce a provocat si in aceasta tara o crestere a numarului cazurilor de infectare. Guvernul de la Dublin a estimat ca pana la sfarsitul lunii septembrie circa 80% din populatia irlandeza va fi vaccinata.O tendinta ascendenta a infectarilor exista si in Franta, desi nu se observa o explozie a noilor infectari, cu 23.852 de noi cazuri anuntate miercuri si 232 de noi decese. Cu toate acestea, guvernul de la Paris nu are in vedere un nou lockdown, dar este asteptat sa anunte joi noi restrictii sociale. A fost conceput si un plan pentru testarea lunara pentru COVID-19 a cel putin un milion de elevi si profesori, in contextul ingrijorarilor provocate de mutatia britanica a coronavirusului, care, pe langa faptul ca este mai contagioasa, infecteaza de asemenea in masura mai mare copiii fata de variantele coronavirusului cunoscute anterior.Incepand de vineri, Portugalia reintra in lockdown pentru cel putin o luna, ca urmare a cresterii exponentiale a cazurilor pozitive de COVID-19 si deceselor, joi fiind a sasea zi consecutiv cand s-au inregistrat peste o suta de decese. Aceasta tara cu peste 10 milioane de locuitori are in prezent 116.328 de cazuri de COVID-19 active, care pun o mare presiune pe spitale , unde sunt internati 4.240 de bolnavi infectati cu coronavirus, dintre care 596 la ATI. Autoritatile au dispus amanarea tuturor interventiilor chirurgicale care nu sunt urgente . Scolile raman insa deschise.Austria se afla in continuare in lockdown, cu sectorul HoReCa inchis pana cel putin pana pe 24 ianuarie. Scolile vor fi redeschise pe 25 ianuarie, dar cu unele limitari. In pofida restrictiilor, miercuri au fost raportate circa 2.000 de infectari si 49 de decese.In Rusia, primarul capitalei Moscova, Serghei Sobianin, a dispus joi redeschiderea scolilor incepand de luni, dar mentinerea inca cel putin o saptamana a restrictiilor antiepidemice. El a sustinut ca vacanta de sarbatori a diminuat numarul infectarilor, dar este contrazis de statisticile oficiale, care pentru joi au dat 5.893 de noi cazuri de COVID-19 la Moscova, cel mai ridicat bilant dupa 1 ianuarie, si 24.763 pe ansamblul Rusiei, in timp ce progreseaza campania de vaccinare.