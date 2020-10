Pfizer incepe testarea vaccinului anti-COVID pentru copii si adolescenti

Pfizer este printre cele patru companii care au ajuns in a treia faza de testare a vaccinului si prima care a conceput un vaccin ce urmeaza sa fie testat si pe copii. Vaccinul va fi administrat in doua doze si continue componente genetice virale, care vor creste imunitatea pacientului in fata virusului, potrivit edition.cnn.com. "Suntem de parere ca este nevoie de un vaccin si pentru copii si adolescent. Chiar daca nu este mare, exista o rata de deces si in randul copiilor. Ei pot dezvolta complicatii serioase si e foarte greu sa ne dam seama de ce apar. Cea mai grava este sindromul inflamator multisystem", a declarat Robert Frenck, directorul departamentului de cercetare al spitalului Cincinnati.