Restaurantele din New York, inchise pe fondul pandemiei de COVID-19

Guvernatorul democrat a declarat ca restauranele vor putea sa tina deschise terasele si sa ofere mancare la pachet si servicii de livrare a acesteia."Veti asista la un decembrie prost, un ianuarie prost. Intrebarea este in ce masura", a afirmat Cuomo intr-un briefing de presa.El a spus ca epidemia nu se va incheia pana cand nu va fi distribuit un vaccin pe scara larga, ceea ce s-ar putea intampla in iunie sau in septembrie. "De acum si pana in iunie sunt sase luni lungi", a spus Cuomo.Acesta a citat avertismentele suplimentare din partea Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, de saptamana trecuta, impotriva "expunerii la spatii inchise neesentiale si la spatii deschise aglomerate", afirmand ca acestea implica "riscuri care pot fi prevenite pentru toti participantii".Masura reprezinta o inversare notabila a planurilor de redeschidere a vietii publie in acest stat, fata de 30 septembrie, de cand a fost permisa redeschiderea restaurantelor in spatii inchise la 25% din capacitate.Guvernul a sustinut in schimb ca scolile sa ramana deschise, afirmand ca sunt mult mai sigure.Autoritatile sunt mai ingrijorate de raspandirea virusului in locuinte. Datele arata ca aproape 74% din toate cazurile de Covid-19 provin din locuinte si reuniuni sociale. Restaurantele si barurile au generat 1.43% din noile cazuri, iar salile de sport sub 1%.New York-ul raporteaza in medie 4.653 de cazuri de spitalizari din cauza Covid-19, in crestere cu 30% fata de saptamana trecuta, potrivit unei analize realizate de CNBC pe baza datelor Covid Tracking Project, o organizatie de voluntariat lansata de jurnalistii publicatiei The Atlantic.Cuomo a spus insa ca situatia este totusi mai buna in spitale , fata de cea din primavara, fiind cu 30% mai putini oameni la terapie intensiva si 50% mai putini oameni intubati. Media perioadei de spitalizare a scazut de la 11 zile in primavara la 5 zile.New York-ul asteapta sa primeasca duminica sau luni 170.000 de doze de vaccin pentru Covid-19 al Pfizer, a mai spus guvernatorul. Acest vaccin urmeaza sa fie autorizat foarte curand pentru utilizarea in regim de urgenta de catre Administratia pentru Medicamente si Alimente a SUA.Un alt vaccin asteptat, dezvoltat de compania Moderna, ar putea fi aprobat in urmatoarele saptamani. Statul New York asteapta 346.000 de doze din acest vaccin din 21 decembrie.Citeste si: O masina a lovit mai multe persoane in timpul unei manifestatii Black Lives Matter din New York