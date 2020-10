Se inchid restaurantele, barurile si cluburile interioare in 27 de localitati din Timis, printre care si Timisoara. Masca este obligatorie in tot judetul

Astfel, pe intreg teritoriul judetului Timis se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, pe toata perioada starii de alerta, in spatiile publice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura, respectiv pe o raza de 100 m in jurul unitatilor de invatamant, in piete comerciale, targuri, oboare, piete de vechituri, piete agroalimentare, zone de asteptare, cozi formate la intrarea in diverse institutii si societati comerciale, statii de transport public, peronul garilor, autogari, aeroport , in punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, gradini de vara, festivaluri publice si private, evenimente culturale publice si private si manifestari publice, ceremonii religioase, slujbe si rugaciuni colective, in zonele de promenada aglomerate incluzand centrele pietonale ale localitatilor si falezele din interiorul localitatilor, parcarile si zonele de agrement adiacente centrelor comerciale si mall-uri, in intervalul orar 6.00 - 24.00.Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani.In localitatile unde a fost depasit pragul de 1,5/1000 de locuitori, pe o perioada de 14 zile, se suspenda activitatile cu publicul in interiorul cladirilor a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, operatori de tipul restaurantelor, sali de evenimente, cafenelelor. Restaurantele pot functiona in regim take away (la pachet) si livrare la domiciliu. exceptie fac restaurantele si cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor si unitatilor de cazare.Totodata, se suspenda activitatea barurilor, cluburilor si discotecilor din interiorul cladirilor. Si activitatea cinematografelor si a jocurilor de noroc se suspenda.In 27 de localitati din Timis rata de infectare la mia de locuitori depaseste 1,5: Buzias - 2,86, Faget - 1,84, Sannicolau Mare - 2,34, Belint 1,63, Dudestii Noi- 3,78, Dudestii Vechi - 1,6, Dumbravita - 2,18, Gavojdia - 2,44, Ghiroda - 2,15, Ghizela - 1,74, Giroc - 2,28, Mosnita Noua- 2,21, Sag - 1,69, Saravale - 2,34, Teremia Mare - 1,70, Valcani 1,57. Timisoara - 1,91, Cenei - 1,63, Costeiu - 1,8, Foeni - 5,74, Iecea Mare - 2,21, Jamu Mare - 1,66, Jebel - 3,26, Pesac - 2,97, Pischia- 1,56, Sanandrei - 1,86, Secas 2,87. De asemenea, in 4 localitati s-a depasit pragul de 3 la mia de locuitori:Dudestii Noi - 3,78, Foeni - 5,74, Giroc - 3,01 si Jebel - 3,26.Conform analizei facute de Directia de Sanatate Publica Timis, referitor la aceste localitati, a reiesit ca, pana in prezent, nu sunt intrunite conditiile pentru carantinarea lor.