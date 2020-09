Crestere a cazurilor de COVID-19 in Arad. Se inchid restaurantele si cafenelele in 16 localitati, iar scenariul unor scoli se modifica

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a dispus suspendarea activitatii cu publicul pentru 7 zile in 16 localitati din judetul Arad."Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000 locuitori, se dispune suspendarea activitatii cu publicul, pe o durata de 7 zile (incepand cu data de 16.09.2020 si pana la data de 22.09.2020 orele 2400), a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, din urmatoarele localitati: Sebis, Almas, Bocsig, Buteni, Carand, Conop, Gurahont, Iratosu, Livada, Moneasa, Sofronea, Taut, Varadia de Mures, Varfurile, Vinga si Zabrani", se arata in hotararea CJSU.Totodata, daca la deschidererea noului an scolar, 7 scoli din judet au inceput cursurile in scenariul rosu, online, marti CJSU a schimbat aceste scenarii, astfel ca doar trei scoli din judet raman in scenariul rosu.Este vorba de Scoala Gimnaziala "Cristian Herbei" Varadia de Mures, Scoala Gimnaziala Iratosu si Scoala Gimnaziala Zadareni.