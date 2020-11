Se lanseaza in Romania aplicatia care te avertizeaza daca ai intrat in contact cu o persoana cu COVID

Dezvoltatorul aplicatiei, Silviu Alexandru Alexe, a explicat la Digi24 ca initiativa este una privata si ca a aparut tocmai pentru a se elimina stresul creat de faptul ca, fiind infectat, ai putea infecta si alte persoane.Concret, aplicatia este un instrument pentru a reduce imprastierea virusului, intrucat ofera optiuni daca stii ca ai fost expus - faci testul sau te autoizolezi.Astfel, odata ce este instalata, aplicatia va avertiza utilizatorul daca a intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19. De asemenea, fiecare utilizator poate semnala daca este infectat."Daca aflu ca m-am infectat, incarc in telefon un formular pe care trebuie sa-l completez, telefonul face ancheta epidemiologica - cu cine m-am intalnit si notifica acele persoane. Nu ca eu sunt infectat, ci ca ele au intrat in contact cu o persoana confirmata pozitiv", a explicat Alexe.Aplicatia nu foloseste niciun fel de date de localizare si nici date cu caracter personal, potrivit informatiilor prezentate pe site.CITESTE SI: