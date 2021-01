Se prelungeste cu 30 zile starea de alerta. Pana cand este valabila decizia

Potrivit unei informari de presa a Executivului, hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost adoptata in forma introdusa pe agenda sedintei de Guvern.In nota de fundamentare a actului normativ aprobat de Guvern, masurile de prevenire si control al infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta prevazute in anexele nr. 1-3 la proiectul hotararii, sunt pe fond similare cu cele in vigoare si cuprinse in anexele nr. 1 - 3 la HG 1065/2020."Acestea includ masurile de prevenire si control al infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, respectiv masurile non-medicale care si-au dovedit eficienta si eficacitatea la nivel mondial, cum sunt portul mastii si reducerea interactiunii fizice intre persoane, care sa fie aplicate in special in zonele cu aglomerari de persoane. Astfel, in conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca pastreaza obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura", se arata in nota de fundamentare.CITESTE SI: