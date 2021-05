De duminica se redeschid restaurantele in Brasov. Rata de infectare a scazut la 1,56 la mie

Joi, Directia de Sanatate Publica anunta o incidenta de 1,65/1000. Este cea de-a 41-a zi consecutiva de scadere a ratei de infectare in municipiul Brasov.Maine, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta se va intruni si va decide, cel mai probabil, redeschiderea in interior a restaurantelor din Brasov la o capacitate de cel putin 30%, incepand de duminica.De asemenea, in judet rata de infectare a scazut de la 1,34 cazuri la mia de locuitori la 1,25/1000.De asemenea, in judet rata de infectare a scazut de la 1,34 cazuri la mia de locuitori la 1,25/1000.Iata incidenta infectarilor si numarul de cazuri noi pentru fiecare localitate din judetul BrasovFUNDATA 734 4.09 3HOMOROD 2647 3.02 8CINCU 2066 2.90 6ORAS GHIMBAV 7747 2.19 17HALCHIU 5066 1.97 10BRAN 5350 1.87 10ORAS ZARNESTI 26323 1.86 49POIANA MARULUI 3337 1.80 6TICUSU 1135 1.76 2BUNESTI 2914 1.72 5SANPETRU 10061 1.69 17HARMAN 7246 1.66 12RACOS 3692 1.63 6MUNICIPIUL BRASOV 293881 1.56 457ORAS RUPEA 6047 1.49 9MOIECIU 4765 1.47 7VISTEA 2384 1.26 3MUNICIPIUL SACELE 37333 1.23 46TELIU 4625 1.08 5VAMA BUZAULUI 3729 1.07 4BUDILA 5048 0.99 5HOGHIZ 5211 0.96 5PREJMER 9805 0.92 9ORAS RASNOV 18719 0.91 17RECEA 3403 0.88 3MAIERUS 3481 0.86 3MUNICIPIUL CODLEA 25892 0.85 22MUNICIPIUL FAGARAS 38188 0.79 30VULCAN 5251 0.76 4BOD 5517 0.73 4SERCAIA 2985 0.67 2SINCA NOUA 1634 0.61 1TARLUNGENI 11458 0.61 7BECLEAN 1968 0.51 1PARAU 2302 0.43 1UNGRA 2340 0.43 1HARSENI 2360 0.42 1UCEA 2466 0.41 1ORAS PREDEAL 4939 0.40 2DUMBRAVITA 5226 0.38 2ORAS VICTORIA 8445 0.36 3JIBERT 2855 0.35 1COMANA 3150 0.32 1CRISTIAN 6313 0.32 2CRIZBAV 3086 0.32 1VOILA 3271 0.31 1SINCA 3861 0.26 1FELDIOARA 7654 0.13 1APATA 3720 0.00 0AUGUSTIN 2211 0.00 0CATA 2767 0.00 0DRAGUS 1144 0.00 0HOLBAV 1361 0.00 0LISA 1871 0.00 0MANDRA 3086 0.00 0ORMENIS 2136 0.00 0SAMBATA DE SUS 1637 0.00 0SOARS 2219 0.00 0