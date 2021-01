Restrictiile se relaxeaza in Bucuresti. Restaurantele, teatrele, cafenelele si salile de noroc vor functiona la o capacitate de 30%

Anuntul prefectului

Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise , la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, de divertisment si recreativ incepand cu data de 25.01.2021, ora 0,00, cu conditia mentinerii ratei de incidenta sub 3/1.000 de locuitori.Municipiul Bucuresti ramane pentru a cincea zi in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare cu noul coronavirus , cumulata la 14 zile, dupa ce duminica a inregistrat 2,37 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor anuntate de Grupul pentru Comunicare Strategica (GCS).Vineri, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, afirma ca decizia Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a tinut cont de scaderea ratei de infectare cu noul coronavirus inregistrata in ultimele zile."In Bucuresti, astazi (vineri - n.r.) am inregistrat o rata de infectare de 2,52 la mia de locuitori. Este a treia zi consecutiva in care incidenta este sub 3 la mie, fapt pentru care, din punct de vedere legal, a trebuit sa convocam Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, sa analizam situatia si sa luam o hotarare.Astfel, cu 47 de voturi 'pentru', un vot "impotriva" si patru abtineri s-a hotarat ca, incepand de luni, de la 0.00, deci din 25 ianuarie, sa fie relaxate mai multe masuri restrictive existente in vigoare la acest moment. Masurile de relaxare vizeaza domeniul HORECA. Restaurantele, barurile, cafenelele vor functiona in intervalul orar 6,00 - 21,00 la o capacitate de maximum 30%, cu respectarea tuturor normelor stabilite prin lege", a precizat Berbeceanu in cadrul unei declaratii acordate presei.El a mentionat, totodata, ca in sali de spectacol, teatre si cinematografe va fi permis accesul publicului in limita a 30% din capacitate. De asemenea, operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc li se va permite functionarea in limita a 30% din capacitatea salilor, in intervalul orar 6,00 - 21,00. Prefectul Capitalei a atras atentia ca a cerut organelor in drept sa intensifice controalele pentru a se asigura ca normele in vigoare sunt respectate si a cerut bucurestenilor prudenta in continuare."Recomandam cetatenilor municipiului Bucuresti prudenta. Si autoritatile sunt prudente si, pe de o parte, acesta este motivul pentru care am hotarat ca aceste masuri sa fie relaxate incepand cu data de luni. Pe de alta parte, am considerat ca toti operatorii economici sa aiba timpul necesar sa amenajeze salile dedicate activitatii pe care o desfasoara, in conformitate cu prevederile legale. In mod categoric, vom fi intransigenti.Anterior sedintei extraordinare a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta am avut o intalnire cu sefii Politei, Jandarmeriei si IGSU de pe raza Municipiului Bucuresti. Am hotarat intensificarea controalelor pentru a verifica modul in care sunt respectate normele in vigoare", a spus prefectul.Hotararea CMBSU mai prevede ca de luni activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00 - 23,00.In aceeasi hotarare se mai stipuleaza ca prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin Ordinul comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020.Citeste si: Inca o transa de vaccin contra COVID-19 ajunge luni in Romania. Cate doze vin si cum o sa fie distribuite