Se schimba definitiile de caz: Cine e suspect, cine e contact apropiat si cine are prioritate la testarea pentru COVID-19

Ce inseamna caz suspect

Definitiile COVID-19 comunitar sau asociat asistentei medicale

Ce inseamna contactul apropiat

Cum se stabileste un deces de COVID-19

Recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19

Orice persoana cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei)SAUOrice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezieSAUOrice persoana cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra SI tuse SI dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) SI care necesita spitalizare peste noapte)Un caz COVID-19 poate fi de origine comunitara sau asociat asistentei medicale (IAAM), in functie de:- numarul de zile anterioare datei debutului sau a confirmarii in laborator, dupa data internarii intr-o unitate sanitara (spital, centru de dializa), centru rezidential de sedere prelungita (ziua 1);- argumentele din investigatia epidemiologica privind originea comunitara sau IAAM (apartenenta cazului la focare de infectii cu una sau alta dintre origini)Pot exista urmatoarele situatii:- simptome prezente la internare sau debut in primele 48 de ore dupa internare;- debut in zilele 3-7 dupa internare si o suspiciune puternica de transmitere comunitara (apartenenta la un focar de cazuri comunitare);- debut dupa 48 ore de la internare si o suspiciune puternica de transmitere asociata asistentei medicale;- cazurile la personalul medico-sanitar si auxiliar, daca nu exista argumente puternice in favoarea unei transmiteri comunitare;Cazurile cu debut in primele 14 zile dupa externarea dintr-o unitate sanitara pot fi:- IAAM, daca debutul are loc in primele 48 de ore dupa externare;- cu origine incerta, in cazul debutului la 3-14 zile dupa externare, daca nu exista argumente puternice in favoarea unei origini comunitare sau IAAMAtribuirea unei categorii de transmitere sau alteia ar trebui facuta dupa o evaluare atenta a fiecarui caz in parte.Un caz confirmat este o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu o persoana confirmata cu COVID-19;- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz confirmat cu COVID-19 (ex. strangere de mana fara igiena ulterioara a mainilor);- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz confirmat cu COVID-19 (ex. in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz confirmat cu COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si cu o durata de minim 15 minute;- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex. sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz confirmat cu COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrijire directa unui pacient confirmat cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient confirmat cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie*;*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de ingrijire acordata NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu exceptia situatiilor in care exista o alta cauza clara de deces care nu poate fi in relatie cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acuta majora, etc) si la care nu a existat o perioada de recuperare completa intre boala si momentul decesului.Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afectiuni hematologice etc.) si COVID-19 trebuie raportata ca si cauza a decesului, independent de conditiile medicale pre-existente care se supecteaza ca au favorizat evolutia severa a COVID-19.COVID-19 trebuie mentionata pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces.1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definitiei de caz;2. Contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;3. Pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;4. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusa medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital;5. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sau radioterapie:- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum 48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte de prima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei6. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/manoperei;7. Pacienti hemodializati asimptomatici - de 2 ori pe luna; - Pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zile interval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separate de restul pacientilor;8. Pacienti hemodializati simptomatici;9. Persoane institutionalizate asimptomatice - la internarea intr-un centru rezidential sau la revenirea in centrul rezidential din familie/unitate sanitara;10. Persoane institutionalizate simptomatice;11. Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - de 2 ori pe luna;12. Gravidele asimptomatice care se afla in carantina / izolare la domiciliu sau au fost contact apropiat cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenit simptomatice;13. Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.