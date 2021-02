Lucian Bode anunta ca urmeaza sa fie instruiti caini pentru detectarea persoanelor infectate cu COVID-19, la Centrul Chinologic din Sibiu

"Caini antrenati pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2, la Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu! In anul 2020, la nivelul acestei institutii, a fost demarat un proiect care are ca scop instruirea unor caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2, in special pentru structurile Politiei de Frontiera si Politiei Transporturi Este un proces in desfasurare si am convingerea ca, in curand, va vom prezenta rezultate concrete ale muncii colegilor nostri din acest centru", a transmis, joi, Lucian Bode, intr-un mesaj postyat pe Facebook Nicolae Ciuca , au vizitat, joi, centruil de pregatire a cainilor de serviciu de la Sibiu."De-a lungul timpului, in cei 70 de ani de existenta ai institutiei, s-au obtinut rezultate deosebite in lupta antidrog, in interventia antiterorista, investigarea criminalistica, limitarea migratiei ilegale, salvarea de victime , desfasurarea actiunilor de ordine publica si, in curand, in lupta impotriva raspandirii virusului SARS-Cov-2", a mai transmis Bode