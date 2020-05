Secretar de stat: 30.000 de romani vor fi testati pentru a calcula gradul de imunizare a populatiei

Ziare.

"Vom testa populatia, sa vedem ce procent s-a infectat cu coronavirus, pe varste, pe regiuni. Exista mai multe formule de esantionare, Institutul National de Sanatate Publica va decide cum se va face aceasta testare", a declarat Horatiu Moldovan, duminica seara, la Digi24 Testarea va avea loc dupa atingerea varfului epidemiei, a mai precizat el, adaugand ca in etapa in care inca se inregistreaza cazuri nu se pot obtine rezultate relevante.Secretarul de stat a spus ca INSP va conduce aceasta testare, iar Ministerul Sanatatii va pune la dispozitie infrastructura necesara."Probabil vor fi testate 30.000 de persoane, pe esantioane de varsta, ca sa vedem cati s-au imunizat la COVID-19", a estimat Horatiu Moldovan.El a adaugat ca recent au aparut teste rapide mult mai precise, aprobate de OMS, care vor fi folosite si in Romania, pentru a reduce cat mai mult marja de eroare.Romania a ajuns acum sa faca intre 9.000 si 11.000 de teste pentru COVID-19 pe zi, a spus Horatiu Moldovan."Testam cat testeaza Franta, raportat la populatie, chiar mai mult. Rezultatele se dau repede, nu se refuza teste", a adaugat el.