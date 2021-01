Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: Daca am ajunge la 45.000 - 50.000 de persoane vaccinate pe zi, putem spune ca avem un ritm mai bun de acoperire vaccinala

"Stiu situatia stocurilor de vaccin, dar este o cifra care intotdeauna trebuie interpretata si prin prisma rapelului care deja de duminica (17 ianurie) incolo incepe sa fie administrat. (...) Am primit pana in prezent 450.000 de doze de vaccin. Am vaccinat 140.000 de oameni, la care daca ne gandim la rapel ajungem la 280.000 de oameni.Avem o diferenta de doze de vaccin care se distribuie, cel putin zilnic sunt undeva intre 40-50.000 de doze care pleaca de la comandamentul central, de la Cantacuzino, spre tara pentru a fi dupa aceea distribuite mai departe. Numarul de doze pe care il avem poate sa para mare, dar el totdeauna trebuie evaluat prin prisma necesarului pentru ca sunt doze care sunt atribuite in mod constantat.Ritmul de vaccinare este oarecum scazut vizavi de aceste doze restante pentru ca avem 15.000 -16.000 de vaccinati pe zi", a afirmat secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, duminica la Digi 24.Ea a fost intrebata cum se poate face pentru cresterea ritmului vaccinarii."Atat a fost doza alocata Romaniei, atat reusim sa primim saptamana din vaccinul Pfizer/Biontech care este primul vaccin care a fost acceptat. Ceea ce urmeaza acum este suplimentarea cu doze de Moderna, care sunt putine. Am primit ca tara undeva cred ca pana in 90.000 de doze, am primit ieri 14.000 de doze, dar sunt putine fata de ceea ce am avea nevoie", a explicat Andreea Moldovan.Acesta a mai afirmat ca daca se va ajunge la aproximativ 50.000 de persoane vaccinate pe zi s-ar putea ajunge la un ritm de acoperire intr-un timp corespunzator."Daca am ajunge la 45.000 - 50.000 de persoane vaccinate pe zi am putea spune ca ajungem la un ritm mai bun de acoperire vaccinala intr-un timp corespunzator insa sa gandim ca ritmul actual de vaccinare este de asa natura pentru ca acestea sunt dozele care ne sunt alocate si care sunt disponibile.Se doreste ca ele sa fie alocate intr-un mod liniar, sa nu existe discontinuitati ale administrarii vaccinului pe parcursul campaniei de vaccinare. Daca am administra vaccin, ne-am opri cateva zile, am administra din nou, ar fi niste goluri care ar impieta foarte mult asupra cursivitatii si modalitatii desfasurarii procesului de vaccinare", a mai declarat Andreea Moldovan.