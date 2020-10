Secretarul general al Natiunilor Unite: O lume divizata nu trece testul COVID-19

Fostul premier portughez a spus ca ar fi putut fi facute multe mai multe, daca tarile ar fi colaborat pentru combaterea bolii care a ucis peste un milion de oameni."Pandemia de Covid-19 este o problema globala majora pentru intreaga comunitate internationala, pentru multilateralism si pentru mine, ca secretar general al Natiunilor Unite", a declarat Guterres agentiei de presa portugheze Lusa."Din nefericire este un test la care, pana acum, comunitatea internationala esueaza", a mai afirmat acesta.Guterres a spus ca, daca nu vor fi luate masuri concertate, "un virus microscopic ar putea impinge milioane de oameni in saracie si foamete, cu efecte economice devastatoare in anii care vor veni".Guterres a mai criticat tarile pentru lipsa de unitate in incercarea de a rezolva alte probleme globale, intre care conflictele din Afganistan, Yemen si Siria."Este o sursa de frustrare enorma", a spus acesta.Peste 39 de milioane de oameni au fost infectati cu Covid-19, potrivit calculelor Reuters bazate pe date oficiale.Infectii cu noul coronavirus au fost raportate in peste 2010 tari si teritorii, de la primele cazuri identificate in China in decembrie 2019.