Sectia Chirurgie si Blocul operator de la o clinica medicala privata din Constanta, inchise dupa depistarea unui focar de COVID-19

Ambulatoriul de specialitate si laboratorul de analize sunt, in continuare, functionale deoarece angajatii acestora nu au intrat in contact cu personalul infectat. Conducerea Medstar General Hospital a transmis, luni seara, un comunicat de presa, legat de cazurile de COVID-19 de la aceasta unitate."Primii angajati depistati pozitiv la virusul SARS-COV2 in urma testarii RT-PCR, saptamana trecuta, au fost asistenti medicali si infirmiere din Sectia chirurgie si Bloc operator. Imediat dupa aflarea primelor rezultate, conducerea spitalului a decis inchiderea respectivelor sectoare de activitate si aplicarea tuturor masurilor de dezinfectie si asepsie recomandate, prin intermediul protocoalelor, de catre Directia de Sanatate Publica", se arata in comunicat.Sursa citata precizeaza au fost testati si ceilalti angajati care in urma anchetei epidemiologice s-au incadrat in definitia de contact direct sau contact apropiat fata de cazurile confirmate. Conducerea Medstar General Hospital a precizat ca ambulatoriul de specialitate si laboratorul de analize nu au fost afectate."Ambulatoriul de specialitate si Laboratorul de analize sunt, in continuare, functionale, cu aplicarea tuturor masurilor de protectie care se impun. Personalul acestor doua structuri nu a intrat in contact direct cu angajatii spitalului, asa cum prevad si normele interne , nefiind inregistrat niciun caz suspect sau confirmat in Ambulatoriu sau laborator. In momentul de fata, toate consultatiile si investigatiile se desfasoara conform planificarilor existente", se mai arata in comunicat.Un focar de COVID-19 a fost declarat la o clinica medicala privata din Constanta, dupa ce zece persoane au fost infectate cu COVID-19. Din cele zece persoane, noua sunt medici, asistenti si personal administrativ si unul este pacient.