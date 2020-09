Focar de COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu. Sectia de cardiologie a fost inchisa

"Un pacient a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, pe sectia cardiologie, in urma cu o saptamana, avand test COVID-19 negativ. Ulterior, acesta a prezentat simptomatologie specifica noului coronavirus , fiind imediat izolat si retestat, iar in data de 24 septembrie, rezultatul testului a fost pozitiv. Ca atare, conform procedurii, au fost testati toti pacientii internati pe sectia cardiologie, 13 dintre acestia avand rezultat pozitiv", se arata intr-un comunicat de presa emis marti de Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu.La momentul actual, se lucreaza la transferul bolnavilor infectati catre alte unitati spitalicesti care pot prelua pacienti cu COVID-19."De asemenea, astazi, 29 septembrie 2020, a fost testat personalul medical care activeaza pe sectia de cardiologie, rezultatele acestora urmand sa fie primite cel tarziu maine. Pentru a stopa o eventuala extindere a focarului, epidemiologii Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu si DSP Giurgiu au decis inchiderea sectiei, urmand sa fie efectuata dezinfectia spatiului. Totodata, pacientii care erau internati pe sectia cardiologie, ale caror rezultate in urma testarii au fost negative, vor fi externati, starea lor de sanatate fiind una ameliorata", a precizat sursa citata.