Sefa DSP Giurgiu, confirmata cu COVID-19

Femeia are o forma usoara a bolii, potrivit primelor informatii, informeaza Digi24. Institutia pe care o conduce face acum ancheta epidemiologica si in cazul sau.Giurgiu este un judet in care exista o localitate bagata in carantina, inchisa, din cauza numarului mare de persoane infectate.Localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, a intrat in carantina la data de 22 iulie. In localitate au fost confirmate 30 de cazuri de infectare cu coronavirus, la o populatie de 3.000 de oameni.