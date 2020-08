Sefa Infocentrului Turistic al Primariei Timisoara, depistata cu COVID-19

In urma cu doua saptamani, Daniela Petrisor a plecat impreuna cu sotul ei, Andrei Petrisor, la Marea Neagra, la Mamaia . A stat doar trei zile, pana in momentul in care a aflat ca cineva din grupul de prieteni este infectat cu SARS-CoV2.Familia Petrisor s-a intors de urgenta la Timisoara, a mers sa se testeze si apoi s-a autoizolat la domiciliu.Sotii Petrisor au iesit ambii pozitivi la testul de coronavirus . Intre timp, Andrei Petrisor s-a negativat, dupa ce marti a primit rezultatul la ultimul test.Insarcinata in cinci luni, Daniela Petrisor este inca in izolare, unde mai are de stat opt zile.Daniela Petrisor a anuntat la primarie ca are COVID-19 si sta acasa, in izolare, fiind asimptomatica.