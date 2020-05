Sefa INSP neaga ca datele de la Suceava au fost raportate gresit si ca se vor renumara cazurile

Ziare.

com

Mai mult, Pistol a negat, la Digi24, si informatia potrivit careia cazurile de infectie de la Suceava ar urma sa fie renumarate."Nu sunt gresite. Nicio raportare de la Suceava in prezent nu este gresita. Si acest lucru este foarte usor verificabil. Din pacate, doamna director nu a avut toate informatiile la indemana si a tras niste concluzii pripite.Toate raportarile sunt corecte, exista o platforma, o baza de date nationala a STS-ului, care nici macar nu permite sa se bage pentru o singura persoana de mai multe ori, indiferent care este numarul de teste pe care acea persoana l-a efectuat.Diferenta despre care vorbea colega dumneavoastra consta din pacienti care nu au fost spitalizati. Ei au stat in carantina in centre rezidentiale, in camine de batrani, au fost carantinati chiar in unitatea spitaliceasca in care s-au gasit. Ei nu figureaza ca pacienti spitalizati neaparat, am vorbit chiar in aceasta seara inca o data cu colega mea, medic epidemiolog acolo.Baza noastra de date contine nume, prenume si CNP-uri pentru toate cele aproape 3.500 de cazuri. Asta este ceea ce vedem noi in baza de date", a declarat Adriana Pistol.Pistol a insistat ca si la Suceava se foloseste de cateva saptamani platforma "Corona" realizata de STS in care nu se pot dubla cazurile. Inainte de completarea in platforma, sefa INSP sustine ca la Suceava s-au trecut cazurile intr-un excel preluat de cei de la STS si incarcat in "Corona"."Nu a aparut nicio problema, a fost predat STS-ului, care atunci cand a preluat in platforma toate aceste cazuri a facut toate verificarile impreuna cu Evidenta Populatiei pe toate datele populationale, iar in prezent cifra pe care aceasta platforma o arata este pur si simplu cea reala.STS, avand toata aceasta platforma pusa la punct, sigur ca erori au existat intr-un excel, dar dupa ce toata baza de date a fost transferata in platforma STS-ului toate erorile au fost corectate", a continuat Pistol.Astfel, Pistol a negat vehement ceea ce ar fi spus Manuela Trifan, sefa DSP Suceava demisa marti , conform careia inaintea aparitiei platformei ar fi existat erori in completarea datelor."Exclud clar posibilitatea ca la momentul la care doamna director Trifan a facut aceasta afirmatie ea sa fie adevarata. Nu era adevarata", a spus Pistol.Intrebata daca in acest moment ar exista erori, ea a punctat ca: "Nu este nici astazi adevarat. Totul este corect in platforma. Tocmai asta ne-a ajutat foarte mult STS-ul, in a curata toate informatiile bazei de date, nu numai la nivelul judetului Suceava, dar si la nivel national.Este o baza de date care lucreaza pe niste principii foarte corecte, in care se fac toate verificarile incat sa nu se mai permita dubluri, nici dupa nume, nici dupa data de nastere, nici dupa CNP, dupa nimic altceva si STS-ul va poate confirma acest lucru".Intrebata ce parere are despre demiterea lui Trifan, sefa INSP a sustinut ca nu stia si ca atunci a aflat.Despre diferenta dintre declaratiile lor, Pistol spune ca daca Trifan "ar fi avut curiozitatea sa vorbeasca cu colegii de la epidemiologie si sa se uite in baza de date ar fi constatat ca lucrurile stau cum v-am descris. Cred sincer ca nu a inteles exact cum lucreaza acest sistem informatic care a curatat tot, care este, in prezent, extrem de bine pus la punct si a tras niste concluzii pripite".In plus, sefa INSP spune ca nu se vor renumara cazurile de la Suceava."Nu facem nicio renumarare a cazurilor de la Suceava. Nu am fost informati ca ar trebui sa facem asa ceva, colegii mei mi-au spus foarte clar ca nu au ce sa renumere", a punctat Pistol.