Sefa sectiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenta din Sibiu, nevaccinata, in stare grava din cauza COVID

Pe paginile de socializare, a fost initiata o campanie de strangere de fonduri, pentru a fi suportat costul transportului medicului cardiolog la o clinica din Germania.Medicul cardiolog Gabriela Eminovici, Sefa Sectiei Cardiologie 1, a fost diagnosticata cu COVID-19. In data de 23 aprilie, posta pe pagina de facebook ca se afla internata din 20 aprilie pe sectia de Boli Infectioase si vorbea despre profesionalismul si dedicarea medicilor de acolo."Internata la Clinca Boli Infectioase - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu de marti - 20 aprilie 2021. Profesionalism, corectitudine, empatie, ordine, discretie - doar ochisorii li se vad din echipamente, acestor ingeri pazitori. Toti, de la doamna dr. Barlutiu pana la doamnele asistente si infirmiere, domnii brancardieri, zici ca plutesc in jurul tau cu seninatate si blandete, nu ca ar desfasura vreun act medical agresiv si chinuitor. Dupa un an de pandemie toata lumea e calma, nu lasa nimeni garda jos, nu lasa nimeni sa se vada oboseala sau nerabdarea. Clinica si Spitalul au reusit, au invins haosul creat de COVID! Cinste lor, tuturor!", scria medicul pe pagina de facebook.Pe retelele de socializare, s-a mai comentat faptul ca medicul cardiolog nu se numara printre cadrele medicale vaccinate impotriva COVID, o informatie confirmata oficial chiar de catre managerul Spitalului Judetean Clinic de Urgenta, Florin Neag.Directorul medical al SJCU Sibiu, Calin Cipaian a declarat insa pentru publicatia locala "Turnul Sfatului" ca de fapt motivul principal pentru transferul medicului cardiolog la Oradea ar consta in faptul ca spitalul de acolo este dotat cu un aparat ECMO - "plamanul artificial" care poate substitui activitatea plamanilor in cazurile extrem de grave de COVID.Din nefericire, starea ei s-a agravat, iar in acest moment, este internata, in stare grava, pe sectia ATI Modular COVID a Spitalului Clinic Judetean Sibiu. Managerul Spitalului Judetean, Florin Neag, a confirmat ca medicul este in stare grava la ATI si a spus ca familia a cerut transferul in Germania, initial prin Ministerul Sanatatii, dar cererea a fost respinsa, asa ca, ulterior au cerut transferul pe cont propriu."Da, este adevarat. D-na doctor este in stare grava, internata pe Sectia ATI Modular a spitalului. In ceea ce o priveste pe d-na doctor, conform procedurii s-a discutat la Minister pentru transportul la un spital din Germania. Ministerul nu a aprobat, pentru ca, potrivit legii, in conditiile in care exista proceduri similare care pot fi oferite in spitalele din Romania, nu se aproba transferul, din datele pe care le cunosc eu la acest moment. Acesta a fost raspunsul de la minister. Familia a dorit sa o transfere intr-un spital din Germania, pentru ca fiecare om are dreptul sa aleaga unde vrea sa fie tratat, dar nu s-a facut nicio derogare de la lege. In aceste conditii familia sa doreste sa o transfere pe proprie raspundere, nu stiu daca este o alegere buna sau una rea, dar aceasta este alegerea familiei si fiecare are dreptul sa faca tot ce poate pentru salvarea unei vieti", a spus Florin Neag.In momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la data la care va avea loc transferul si nici daca dr. Gabriela Eminovici va putea fi transferata in Germania. Apropiatii spera ca medicul care a salvat pana acum atat de multe vieti cu dedicare si implicare sa fie puternica si sa invinga boala. Din acest punct de vedere sunt determinati sa-i fie alaturi si sa faca tot posibilul sa o ajute.