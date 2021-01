Seful Campaniei de vaccinare: Masurile de preventie ar trebui mentinute pana cand vom avem un nivel de imunitate colectiva de circa 60-70%

El a facut acesta declaratie intrebat despre despre afirmatiile medicului Adrian Streinu-Cercel, care a spus ca masca de protectie trebuie sa ramana obligatorie pana in 2023, inclusiv pentru persoanele care s-au vaccinat."In ceea ce priveste nivelul de protectie personala fata de imbolnavirea prin COVID-19 stim ca rata de eficacitate este de 95% dupa ce persoana respectiva isi face cele doua doze si avem cel putin 7-10 de zile de la momentul rapelului.Insa, asa cum am mai spus si cu alte ocazii, date privind riscul ca persoana vaccinata sa faca o infectie subclinica, o infectie asimptomatica si sa transmita la o alta persoana cu care intra in contact si care este receptiva, este nevaccinata sau nu respecta masurile de preventie, este in momentul de fata sub semnul intrebarii", a declarat Valeriu Gheorghita, duminica, la Digi 24, potrivit News.ro.El a precizat ca, fara sa existe dovezi medicale concrete, riscul de transmitere ar putea fi semnificativ mai mic de la persoana vaccinata, pentru ca aceasta persoana are anticorpi, are raspuns imun."Exista un nivel poate mic al multiplicarii virusului la nivelul portii de intrarea, la nivelul nazo-faringelui, iar cantitatea de virus eliminata de persoana respectiva este foarte mica.Eu cred ca la acest moment prudent este sa respectam masurile de preventie, cel putin pana cand vom avem un nivel de imunitate colectiva de circa 60-70% si pana cand vom avea acces la datele stiintifice care ne vor raspunde cu siguranta la aceasta intrebare pe care cu totii o avem in acest moment", a mai spus coordonatorul campaniei de vaccinare.Medicul Adrian Streinu-Cercel a afirmat, duminica, dupa ce a primit rapelul, ca la sapte zile dupa acesta nu mai exista riscul sa se mai dezvolte infectii severe cu noul coronavirus . El a sustinut ca masca trebuie sa ramana obligatorie pentru toata lumea, pana in 2023."Teoretic, dupa a doua doza, la sapte zile deja putem fluiera linistiti ca nu mai suntem la risc sa dezvoltam infectii severe cu noul coronavirus.Dar, atentie, masca va ramane obligatorie in continuare (...) pana in 2023, pentru ca acest vaccin ne protejeaza pe dinauntru, nu ne protejeaza si la nivelul mucoaselor, astfel incat, daca dam masca jos si renuntam la ea, avem toate sansele sa luam un virus pe care noi pe urma sa il dam mai departe unor persoane care nu sunt imunizate si o sa generam in continuare imbolnaviri", a declarat Streinu-Cercel, la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala.