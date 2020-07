Seful Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Brasov, internat in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus

Sorin Susanu a confirmat, luni seara, pentru newsbv.ro ca a efectuat un test pentru noul coronavirus, iar rezultatul a iesit pozitiv.Comisarul-sef al Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Brasov a precizat ca se simte rau, are simptome si este internat in Spitalul de Boli Infectioase.Susanu a precizat ca membrii familiei si colegii cu care a intrat in contact sunt in izolare la domiciliu.In judetul Brasov au fost confirmate pana in prezent 2.381 cazuri de infectare cu noul coronavirus.