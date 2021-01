Seful Cultului Musulman din Romania s-a vaccinat impotriva COVID-19: "Trebuie sa facem un efort comun"

Muftiul Cultului Musulman din Romania le-a transmis membrilor comunitatii ca, printr-un efort comun ce consta in vaccinare, putem reveni cat mai repede la normalitate privind activitatile desfasurate."Sunt sigur ca toti vrem sa ne recapatam libertatea de miscare cat mai repede cu putinta si sa revenim la o normalitate care sa ne permita sa ne desfasuram activitatea in conditii optime. Pentru asta, insa, trebuie sa facem un efort comun, iar acest efort comun, in prezent, consta in vaccinare.Inca de la debutul celei de-a doua etape de vaccinare, m-am programat pe platforma nationala, ceea ce le recomand tuturor celor care au inteles rostul administrarii unui vaccin si cat de importanta este sanatatea noastra, a tuturor. Celorlalti le recomand in continuare sa se informeze din surse oficiale si sa actioneze intocmai.Stimati membri ai comunitatii, prin acest mesaj imi doresc sa va fac sa constientizati ca, atata timp cat dupa o munca intensa a atator cercetatori, avem o arma numita vaccin cu care sa luptam impotriva virusului, responsabilitatea este de acum exclusiv a noastra pentru a ne intoarce la o viata normala", a transmis, printr-un mesaj scris pe pagina de Facebook a Muftiatului, Muurat Iusuf.