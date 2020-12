Seful OMS: "Este esential sa vaccinam unii oameni din toate tarile decat toti oamenii din unele tari"

Directorul OMS a precizat ca prin COVAX, programul care vizeaza accelerarea crearii, producerii si accesului echitabil la teste, tratamente si vaccinuri anti-COVID, au fost asigurate aproape doua miliarde de doze de vaccinuri candidate."Vom pune capat cu adevarat pandemiei doar daca o vom termina peste tot in acelasi timp, ceea ce inseamna ca este esential sa vaccinam unii oameni din toate tarile decat toti oamenii din unele tari", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.OMS a mai dezvaluit ca a semnat un acord cu gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson, pentru furnizarea a 500 de milioane de doze de vaccin candidat anti-COVID, care se adauga acordurilor semnate deja cu AstraZeneca, Novavax si Sanofi-GSK."Comunitatile din toata Europa trebuie sa se gandeasca serios la decizia de a organiza sau nu procesiuni religioase, targuri de craciuni si alte evenimente de celebrare religioasa. In tarile in care transmisia virusului este larg raspandita, amanarea sau limitarea acestor evenimente poate fi o solutie.Daca se desfasoara, ele ar trebui sa se tina afara acolo unde este posibil, iar acolo unde nu este posibil sa fie limitate si reduse in ce priveste durata si dimensiunea. Distantarea fizica, igiena mainilor si purtarea mastii sunt, de asemenea reguli importante de respectat, alaturi de ventilatia adecvata a spatiilor", a precizat OMS.