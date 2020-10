Seful Spitalului Victor Babes din Timisoara: "Am refuzat un copil de 10 ani si ni s-a rupt sufletul. Nu mai avem locuri. Colegii mei au ajuns la capatul puterilor"

"Noi am refuzat un copil de 10 ani si ni s-a rupt sufletul, pentru ca nu mai avem locuri", a spus managerul Spitalului "Victor Babes", la Realitatea Plus."Prin mediatizarea acestor cazuri, incerc sa atrag atentia prin ce trecem. O sa ajungem sa fim niste actori la ce se intampla. Nu mai avem forta resursei umane. Paturile se pot suplimenta, dar un medic nu se formeaza peste noapte, necesita ani de zile", mai spune acesta.In prezent, la acest spital din Timisoara sunt internate 211 persoane confirmate cu Covid-19, iar 33 la ATI."Colegii mei au ajuns la capatul puterilor, iar celor care indeamna lumea sa nu poarte masca si sa "gandeasca" le spun: haideti sa gandim ce se intampla daca ni se infecteaza parintii", a mai spus medicul Cristian Oancea."Fiecare pacient are un grad de comorbiditate si toate acestea complica actul terapeutic. Problema este ca pacientii ajung in forme severe de boala. Stau acasa pana cand nu mai pot. Le este frica de stigmatul care se abate asupra spitalelor. Ajung la noi in forme avansate, aproape de terapie intensiva. In ritmul acesta, acum suntem la 80% din capacitatea la nivel national de la Terapie Intensiva, iar in maxim doua saptamani, doua saptamani si jumatate, vom atinge maximul la Terapie Intensiva. Ce vom face atunci?", a mai spus managerul spitalului din Timisoara.