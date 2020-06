Semnal de alarma al medicului Evelina Moraru: Romanii apeleaza la automedicatie pentru a preveni infectarea cu coronavirus

Ziare.

com

"A interveni pentru stimularea imunitatii poate fi gresit pentru ca intr-un procentaj de cazuri, furtuna citochimica este enorma si imunitatea nu este deficienta, dimpotriva. Pe de alta parte, a interveni acolo unde imunitatea e scazuta poate sa ramana fara efect pentru ca exista situatii in care o boala anterioara sau o medicatie produc o scadere a imunitatii si nu putem noi rezolva asta acum", spune medicul Evelina Moraru pentru RFI. Seful Sectiei Clinica II Pediatrie la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi a observat ca exista doua categorii de oameni in ceea ce priveste scepticismul fata de tratarea in spital.Pe de o parte exista persoanele care folosesc Plaquenil, un sulfat de hidroxiclorochina promovat si de Donald Trump , iar de cealalta parte exista cei care neaga orice simptom si cumpara teste rapide sau se trateaza dupa ureche din dorinta de a ascunde o potentiala infectare.Unele terapii utile pentru anumiti pacienti au fost excluse inca de la aparitia pandemiei, atrage atentia doctorul Evelina Moraru."Au fost interzise unele medicamente diuretice, medicamente folosite in tratarea diabetului zaharat si chiar medicamente care erau baza unor terapii pentru durere si febra cum este ibuprofenul."