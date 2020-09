Semnal de alarma din partea Consiliului National al Elevilor: Sunt peste 800.000 de elevi care nu au acces la un dispozitiv conectat la internet

"Pe data de 19 septembrie, Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis, catre inspectoratele scolare judetene, o adresa prin care solicita ca toate unitatile de invatamant sa fie conectate la platformele digitale de invatare, puse la dispozitie de catre Google si Microsoft , pentru a facilita invatarea in mediul online a elevilor. Consiliul National al Elevilor atrage atentia asupra faptului ca aceasta masura este insuficienta, intrucat asigurarea conectarii unitatilor de invatamant preuniversitar la platforme educationale nu garanteaza accesul elevilor la educatie de calitate, deoarece la momentul de fata peste 800 de mii de elevi nu au acces la un dispozitiv conectat la internet", a transmis, duminica, Consiliul National al Elevilor.Mai mult decat atat, conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, sistemul educational din Romania ar trebui sa aiba doua platforme proprii de invatare online: Biblioteca Scolara Virtuala si Platforma scolara de e-learning, insa acestea intarzie sa apara, in ciuda faptului ca sunt prevazute in lege", a transmis, duminica, Consiliul National al Elevilor.Potrivit elevilor, succesiunea fireasca a masurilor pentru garantarea accesului la educatie este achizitionarea, in prima faza, a device-urilor conectate la internet, distribuirea acestora catre elevii si cadrele didactice care le solicita, conform Legii 109/2020, si ulterior conectarea unitatilor de invatamant la platformele educationale."Aceste masuri pot fi realizate concomitent, insa aceasta modalitate de actiune presupune management eficient din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii, management care a lipsit cu desavarsire inca de la inceputul epidemiei. Solicitam, asadar, Ministerului Educatiei si Cercetarii, atat inventarierea necesarului de dispozitive conectate la internet din teritoriu si realizarea achizitiilor publice pentru acestea, in regim de urgenta, cat si acordarea de asistenta autoritatilor publice locale, pentru a putea realiza aceste achizitii pe cont propriu", au mai transmis elevii.Liderul Consiliului National al Elevilor, Rares Voicu, afirma ca "singura sistematizare care a avut loc de la inceputul epidemiei in sistemul de educatie a fost ignoranta sistemica de care da dovada Ministerul Educatiei si Cercetarii fata de nevoile reale ale actorilor din teritoriu"."Conectarea unitatilor de invatamant la platforme de educatie online este esentiala, insa aceasta este eficienta doar daca este precedata de asigurarea accesului la internet pentru toti elevii si toate cadrele didactice. In caz contrar, reprezinta o alta forma fara fond, asa cum ne-au obisnuit deja guvernantii", a declarat Rares Voicu.Potrivit MEC, vineri, 12.953 de unitati de invatamant erau in Scenariul 1 (S1), 4.391 in Scenariul 2 (S2) si 312 de unitati de invatamant in Scenariul 3, respectiv ore online.