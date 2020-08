Semnalul de alarma al unui medic din Timisoara: Putem ajunge la 2.000 de cazuri zilnic dupa redeschiderea scolilor si a restaurantelor

"In principiu, si e parerea mea personala, ne asteptam la un numar crescut de cazuri, ma astept la peste 2.000 si ceva de cazuri, cred ca indicele de transmitere e mult mai mare decat putem noi sa identificam in acest moment.Cert este ca sistemul sanitar este pus sub presiune in toata tara, paturile de la ATI se umplu vertiginos si numarul de decese nu este in scadere.Sunt mai multi factori. In primul rand inceperea scolii, inceperea lucrului, oamenii se intorc din concediu, se aglomereaza mijloacele de transport in comun, corporatiile si mai este si procesul electoral, iar daca vom fi responsabili poate reusim sa depasim cu bine aceste doua luni.Ganditi-va ca copiii sunt asteptati la scoala, mai ales in clasele primare si gradinita de bunici, bunicii prezinta afectiuni cronice, cam toti parintii nostri, bunicii nostri, sunt cu un grad de risc foarte ridicat.Ne este frica sa nu avem o transmitere in randul varstiniclor foarte crescuta, lucru care va fi devastator pentru toate familiile, sa zic asa.Am temerea in primul rand ca chiar daca copilul se va infecta, va transmite la bunici si dupa aceea am temerea ca ma voi infecta chiar eu.Era bine sa fi adus vaccinul si dupa aceea sa incepem scoala.", a spus Cristi Oancea la Digi24