Semnele timpurii ale COVID-19 care anunta o boala lunga. Indicele de masa corporala joaca un rol important

Potrivit unui nou studiu, anumite simptome, precum oboseala, durerea de cap, dificultatea in respiratie, raguseala si durerile musculare ar fi semne timpurii ca pacientul nu se va recupera rapid. De asemenea, varsta si IMC (indicele de masa corporala) joaca si ele un rol in timpul de vindecare.Pacientii care dezvolta o forma de COVID-19 ce dureaza mai multe saptamani sau luni ar putea avea anumite simptome specifice la debutul infectiei, care prevestesc ca urmeaza o lupta prelungita cu virusul, concluzioneaza studiul. Specialistii numesc acest tip de boala "COVID-lung".Pacientii sunt deseori detectati cu intarziere, fie pentru ca minimalizeaza simptomele, fie pentru ca nu stiu unde sa le raporteze, ceea ce face ca urmarirea evolutiei bolii sa fie si mai dificila pentru cercetatori.Un studiu recent, facut de King's College London, a examinat mai mult de 4.182 de pacienti cu coronavirus , din Suedia, Marea Britanie si SUA, cerandu-le sa inregistreze simptomele intr-o aplicatie, noteaza CSID Aproximativ 14% (558 de pacienti) au declarat ca, dupa patru saptamani de boala - pragul la care cercetatorii considera un caz ca fiind COVID-lung - inca nu se simt mai bine. Dupa opt saptamani, aproximativ 5% (189 de pacienti) au raportat simptome persistente, iar 2,3% (95 de pacienti) nu isi revenisera nici dupa 12 saptamani.Studiul a mai constatat ca pacientii care au experimentat mai mult de cinci simptome in prima saptamana de boala au avut semnificativ mai multe riscuri de a dezvolta COVID-lung. Acest lucru s-a aplicat indiferent de sex sau varsta.Cele cinci simptome care au prezis cazurile de COVID-lung sunt oboseala, durerea de cap, dificultatea in respiratie, raguseala si durerile musculare. Aproape 98% dintre pacientii cu COVID-lung au resimtit oboseala, in timp ce 91% au raportat dureri de cap. Aceste informatii ar putea fi indicii pretioase pentru viitoarele tratamente pentru COVID-19."Stim ca oboseala este o componenta uriasa, asa ca ma bucur foarte mult ca cercetarile au confirmat acest lucru", a declarat Natalie Lambert, profesor de medicina la Universitatea Indiana.Cel mai puternic predictor al unui caz de COVID-lung, in conformitate cu studiul King's College, a fost varsta. Aproximativ 22% dintre participantii cu varste de peste 70 de ani au raportat simptome pe termen lung, comparativ cu 10% dintre persoanele cu varste intre 18 si 49 de ani.Deasemenea, participantii cu un indice de masa corporala mai mare (supraponderali) au fost mai susceptibili de a dezvolta COVID-lung.Sexul nu este un predictor la fel de puternic pentru un caz de COVID-lung. Totusi, femeile s-au dovedit mai expuse riscului de a face o forma mai lunga de boala, comparativ cu barbatii - 15% dintre femeile participante la studiu au avut simptome pe termen lung, iar dintre barbati, doar 10%.