Senatorul care a mintit ca are COVID ca sa scape de o amenda s-a imbolnavit "pe bune"

In martie, politicianul a vrut sa scape de o amenda si a mintit ca este pozitiv.Senatorul UDMR spune ca a fost diagnosticat cu pneumonie bilaterala. "Astazi am aflat ca am o dubla pneumonie, apoi ca Covid-19 este responsabil pentru aceasta pneumonie. Sunt inconjurat de o echipa de medici super-profesionisti. Sa incepem tratamentul. Ma vindec si totul merge inainte. Sunt bine", a scris Tanczos Barna pe contul sau de Facebook."Nu ma doare nimic, starea mea de spirit este buna, medicii si asistentele sunt amabili, totul este in regula", a continuat senatorul.In luna martie, chiar la inceputul pandemiei, senatorul Tanczos Barna a fost acuzat ca a mintit politistii ca este bolnav de COVID-19 pentru a scapa de o amenda pentru viteza excesiva. Parlamentarul a sustinut, insa, ca el le-ar fi transmis politistilor ca se indrepta spre testare, nu ca ar fi infectat.Tanczos Barna este al doilea senator care s-a infectat cu noul coronavirus , dupa Vergil Chitac, primul parlamentar care a luat virusul si care a bagat Guvernul in carantina timp de 15 zile.