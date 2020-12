Serbia a primit primele 5.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech contra COVID-19

Incarcatura de 4.875 de doze a ajuns in cursul diminetii pe aeroportul din Belgrad si alte circa 21.000 de doze ar urma sa fie livrate Serbiei in ianuarie, a declarat presei un responsabil din cadrul Ministerului Sanatatii, Mirsad Djerlek.Serbia, a carei autoritate de avizare a medicamentelor a autorizat vineri importul vaccinului Pfizer-BioNTech, este prima tara din Balcanii de Vest care a cumparat un vaccin anti-COVID."Imunizarea va incepe probabil saptamana viitoare", a declarat Djerlek.Guvernul acestei tari de 7 milioane de locuitori nu si-a anuntat inca planul de imunizare, dar a lasat sa se inteleaga ca rezidentii din azilurile de batrani vor fi vaccinati cu prioritate.Tara candidata la aderarea la UE, dar care isi intretine cu grija relatiile cu Moscova si Beijingul, Serbia conteaza si pe vaccinul rus Sputnik V si pe cel al gigantului chinez al medicamentului Sinopharm."Asteptam anumite cantitati din aceste trei vaccinuri spre sfarsitul anului", a declarat recent premierul sarb Ana Brnabic.Circa 20 de doze de vaccin Sputnik V au fost livrate Serbiei la inceputul lui decembrie pentru teste de laborator, dar acesta nu a obtinut inca unda verde din partea agentiei de medicamente.Autoritatile sarbe au anuntat ca tara va achizitiona progresiv in 2021 1,8 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19.Pana in prezent, peste 300.000 de persoane au fost contaminate cu COVID-19 in Serbia si aproape 2.800 dintre acestea au murit.Citeste si: Suedia nu si-a schimbat strategia cu privire la COVID-19, anunta premierul. Stockholm si-a inchis frontiera cu Regatul Unit si Danemarca