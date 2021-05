Una dintre tarile cu cea mai mare rata de vaccinare se confrunta din nou cu o crestere a cazurilor de COVID-19. Explicatia specialistilor

In timp ce alte state se lupta sa asigure suficiente doze de vaccin, Seychelles se afla in in pozitia de invidiat de a fi imunizat deja pe deplin mai mult de 61,4% din populatie. Dar acest lucru nu a fost sificient pentru a opri raspandirea Covid.Luna trecuta, numarul cazurilor a crescut in arhipelagul din Oceanul Indian , determinand autoritatile sa impuna restrictii in tara cu 98.000 de locuitori. Datele publicate joi arata ca sunt mai mult de 2.700 de cazuri.Din cazurile active, 33% au fost vaccinate cu amblele doze, potrivit Ministerului Sanatatii.Faptul ca Seychelles, cu o acoperire atat de mare de vaccinare, se confrunta cu un focar ridica problema daca tarile pot scapa de pandemie prin vaccinare.Expertii si oficialii locali afirma, in schimb, ca aceasta situatie nu inseamna ca vaccinurile nu au efect.Acesta este un semn ca tarile care au rata de vaccinare foarte ridicata nu trebuie sa lase garda jos.In urma cu o luna, autoritatile din Seychelles erau atat de increzatoare in gestionarea pandemiei incat au renuntat la restrictiile pentru majoritatea turistilor.Cu putine cazuri si o campanie de vaccinare in masa in desfasurare, tara dependenta de turism si-a redeschis granitele aproape tuturor calatorilor internationali, insemnand ca orice persoana cu un test negativ poate intra pe teritoriu fara a ramane in carantina.A fost un pas crucial pentru tara unde turismul genereaza in mod direct sau indirect aproximativ 72% din PIB si angajeaza mai mult de 30% din populatie. In acel moment, Seychelles a raportat 3.800 de cazuri si 16 decese.De atunci, numarul total al cazurilor s-a dublat, ajungand la 9.184 si 32 de decese, potrivit Ministerului Sanatatii. Nu este clar ce a dus la raspandire, desi Sylvestre Radegonde, ministrul Afacerilor Externe si Turismului, a spus ca virusul fusese probabil in tara tot timpul si s-a raspandit pe masura ce populatia s-a relaxat. Urmarirea si testarea contactelor au ajutat, de asemenea, autoritatile sa descopere mai multe cazuri.Pentru unii, faptul ca persoanele vaccinate se imbolnavesc de Covid, inseamna ca vaccinurile nu au efect. Dar autoritatile, expertii si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) subliniaza ca experienta Seychelles se inscrie in previziuni.Chiar daca ambele vaccinuri au fost aprobate de OMS , niciunul nu ofera protectie 100% impotriva Covid-19 - AstraZeneca - 76% eficienta in cazurile simptomatice si 100% protectie in cazurile severe care necesita spitalizare, in timp ce Sinopharm - 79% in ambele situatii, potrivit datelor culese din mai multe tari in faza a treia a testarii.Dr Richard Mihigo, coordonatorul programului de prevenire a bolilor prin vaccin de la OMS Africa, a spus ca datele din Seychelles arata ca vaccinul anti-Covid este eficient in prevenirea cazurilor grave de imbolnavire, a spitalizarii si a decesului."Pana cand nu vom fi toti protejati, virusul va continua sa se raspandeasca", a spus el, adaugand ca expertii OMS continua sa analizeze situatia din aceasta tara.