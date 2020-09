Sfaturile OMS pentru medicii care lupta in prima linie impotriva COVID-19

"COVID-19 a expus angajatii in domeniul medical si familiile acestora la un nivel de risc fara precedent", a reamintit OMS, care subliniaza ca statisticile - chiar imperfecte - arata clar ca "ratele de infectare in randul personalului medical sunt mult mai mari decat pentru restul populatiei".Astfel, ei reprezinta aproximativ 3% din populatie in marea majoritate a tarilor si mai putin de 2% in tarile cele mai sarace, cifrele colectate de OMS aratand ca 14% din cazurile de COVID-19 se refera la personalul medical. "In unele tari, aceasta proportie poate atinge 35%", se arta in comunicat.Miercuri, Consiliul International al Infirmeriei (ICN) a afirmat intr-un raport ca un numar de circa 3 milioane de angajati din domeniul sanitar s-au imbolnavit de COVID-19, ceea ce reprezinta 10% din cele aproape 30 de milioane de cazuri inregistrate la nivel mondial.In plus, cel putin o mie de infirmieri si infirmiere au murit in 44 de tari, cifra care ar putea fi mult mai mare data fiind lipsa de date in numeroase retele sanitare, potrivit raportului citat.Riscurile nu sunt doar fizice, fie ca este vorba de coronavirus sau de violentele la care sunt expusi acesti angajati din domeniul sanitar. Stresul creat de teama permanenta de a se imbolnavi, orele lungi de lucru, separarea de cei dragi pentru a-i proteja si, uneori, respingerea sau ostilitatea din partea societatii au, de asemenea, un impact grav asupra sanatatii lor.Potrivit unui sondaj recent mentionat de OMS, un sfert dintre angajatii in domeniul sanatatii chestionati au declarat ca sufera de depresie si atacuri de anxietate, in timp ce o treime sufera de insomnie.Carta in cinci puncte prezentata joi de OMS recomanda stabilirea de sinergii intre strategiile menite sa asigure siguranta pacientilor si cea a personalului medical sau dezvoltarea de programe nationale pentru o mai buna protejarea a angajatilor din domeniul sanitar.Organizatia Mondiala a Sanatatii insista de asemenea pe protectia acestui personal in fata violentei la locul de munca si pe o imbunatatire a starii psihologice.Carta subliniaza de asemenea necesitatea protejarii personalului medical de pericolele fizice si biologice, in special prin asigurarea acestora cu echipament de protectie suficient si instruire pentru utilizarea sa."Nici o tara, nici un spital sau clinica nu pot asigura securitatea pacientilor sai pana cand personalul medical nu este in siguranta", a reamintit directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.