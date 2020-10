Cronica medicala a unui record anuntat: cea mai neagra zi in pandemia de COVID-19. "Toti am spus ca vom ajunge la 3.000 de cazuri. Cauza este clara"

"Situatia devine din ce in ce mai dificila"

Problemele

"Masuri stricte"

"Fara participarea si colaborarea populatiei lucrurile nu vor putea fi diminuate"

In doar 24 de ore s-au inregistrat 82 de decese si 2.958 de cazuri noi, numarul pacientilor internati la terapie intensiva ajungand la 612.Reporterii Ziare.com au discutat cu mai multi medici pentru a afla cat de tare ar trebui sa ne ingrijoreze acesta situatie.Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, atrage atentia asupra faptului ca recordul inregistrat miercuri trebuie sa ne responsabilizeze deoarece incidenta a crescut mult peste valoarea inregistrata in Uniunea Europeana."Incidenta la 14 zile este de 138 de cazuri la 100.000 de locuitori si vom realiza in urmatoarele zile ca transmisibilitatea acestui virus este crescuta. Acel indicator de transmisibilitate este de 1,5 cu toate ca in lunile anterioare scazuse la valoarea de 1, ceea ce semnifica faptul ca transmiterea intensa la nivelul comunitatii nu o putem controla decat prin rigurozitatea masurilor pe care trebuie sa le luam vis a vis de aglomerari, evitarea constituirii unor grupuri mari de persoane, purtarea mastii. Eu as opta pentru purtarea mastii si in afara incintelor, daca exista o aglomerare de persoane, dezinfectia mainilor, ca o masura uzuala", a explicat epidemiologul.Carmen Dorobat, directorul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi sustine ca recordul de miercuri trebuie sa ne ingrijoreze, dar sa nu ne mire. "In urma cu doua luni, la sfarsit de vacanta, noi, infectionistii, spuneam ca trebuie sa purtam masca in spatiile deschise si foarte aglomerate. Multi nu ne-au luat in serios si chiar au ras. Spuneam ca inceputul anului scolar trebuie sa ne gaseasca cu un numar mai mic de cazuri, de ordinul sutelor, si nu de ordinul miilor. Nu s-a intamplat asa".Medicul mai explica faptul ca inceputul anului scolar, campania electorala, inceputul anului universitar si tot ceea ce inseamna socializarea la tineri, dar si mediatizarea extrem de agresiva de pe retelele de socializare in ceea ce priveste nerespectarea regulilor au dus la situatia actuala. "Este o realitate tragica. De aceea ne aflam acum aici si nu cred ca vom avea o cifra in scadere atat de rapid", a precizat Dorobat.Doctorul Radu Tincu, medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca din Bucuresti, spune ca era previzibil ca se va ajunge aici deoarece masurile de relaxare nu au fost respectate cu strictete. "Situatia devine din ce in ce mai dificila si era previzibil ca se va ajunge aici pentru ca toate masurile de relaxare din luna septembrie nu au fost insotite de respectarea cu strictete a regulilor sanitare. Cred ca si in urmatoarele zile vom asista la o crestere a numarului de cazuri".Totodata, directorul Spitalului Judetean Brasov, Marius Leonte, spune ca trebuia sa ne ingrijoram de la inceput, nu de acum. "Toata lumea a spus, toti specialistii, ca vom ajunge la 3.000 de cazuri. Cauza este clara. Masurile nu se respecta, revenirea din concedii, inceputul scolilor, facultatilor, asta este principala cauza. Masurile au fost foarte clare si nu sunt numai la noi in tara. Peste tot sunt aceleasi masuri si se respecta cum se respecta peste tot, din pacate".Una dintre problemele semnalate de medicul Marius Leonte este, dar si lipsa personalului specializat in aceste cazuri. "Problema este ca noi avem un specific mai deosebit pentru ca nu avem atatea paturi de terapie intensiva, personalul este extenuat, nu avem personal pentru ceea ce ar trebui sa ingrijim in terapie intensiva. Sunt cauze care au fost trenate de ani de zile si care, acum ne sufoca si ne arata amploarea acestei pandemii".Medicul Carmen Dorobat atrage atentia asupra faptului caeste o alta problema. "Sigur, persoanele asimptomatice, cele cu forme usoare, fara factor de risc pot sta acasa si se pot folosi de sfatul medicului de familie, dar sunt persoane care primesc din partea noastra, a infectionistilor, sfatul sa ramana in spital si refuza.In aceste conditii se pot intoarce dupa o perioada de timp la spital, mult mai grav. In toata aceasta perioada pot avea si contacti, pentru ca sunt persoane contagioase, deci iata ca se cumuleaza factori pe care ii identificam si noi, medicii, zi de zi, pas cu pas si ne straduim sa facem si fata", adauga medicul Dorobat.Medicul Hurmuzache, de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, face apel lain spatiile aglomerate, pentru a evita infectarea. "Degeaba se impun restrictii in unele zone daca lumea merge la piata, de exemplu, si nu poarta masca. Purtarea mastii ar trebui impusa in toate spatiile care ar putea deveni aglomerate. Vorbim aici despre purtarea mastii corect, atentie!".Hurmuzache considera faptul ca,. "Probabil se vor inchide multe locuri, asa cum s-au redeschis. Poate chiar ar fi bine sa impunem restrictii severe timp de o luna de zile, dar pentru toata Romania, fara exceptii. Daca nu impunem o luna de zile cu masuri stricte, o vom duce asa o perioada lunga de timp", a precizat Mihnea Hurmuzache.Doctorul Radu Tincu este de aceeasi parere. "In momentul in care pandemia scapa de sub control, va trebui sa fie instituita carantina, probabil o carantina regionala, in zonele de focar, cum este Bucurestiul, dar si celelalte zone in care incidenta depaseste 3%. Insa, mentionez ca din momentul in care carantina se instituie exista o dinamica a pandemiei astfel incat abia dupa 3-4 saptamani de la instituirea acestor masuri severe vom avea si rezultate favorabile pentru ca in momentul in care avem o transmitere atat de accentuata in comunitate, ea va continua chiar daca instituim carantina, va fi necesara o perioada de timp ca sa putem controla aceste focare".Medicul Doina Azoicai spune ca este putin probabil ca in urmatoarele zile sa nu inregistram, in continuare, cresteri. "Depinde foarte mult de modalitatea in care se aplica masurile foarte riguroase de control al focarelor si, bineinteles, masurile pe care populatia trebuie sa le ia pentru ca, fara participarea si colaborarea populatiei lucrurile nu vor putea fi diminuate".Totodata, medicul Azoicai explica faptul ca in intreaga Europa s-a constatat o transmisibilitate mult mai crescuta a virusului. "In intreaga Europa se constata o revenire, este o repozitionare a fenomenului determinata de transmisibilitatea mult mai crescuta a virusului. Uitandu-ma pe graficele din celelalte tari, Romania are acea etapa de platou care s-a mentinut o perioada mai lunga de timp. Acest lucru semnala o tinere sub control a fenomenului. In fiecare zi cresteau cazurile, dar nu era o crestere brusca, insa, din pacate, cu saltul acesta la 3.000 de cazuri nu putem sa ne mai gandim la platou, ci la o crestere pe care trebuie sa o limitam".