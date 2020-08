Si Egiptul a inceput sa ceara teste COVID-19 pentru "unii turisti"

Autoritatile egiptene sustina ca "unii turisti " care doresc sa intre in tara trebuie sa prezinte acum rezultatul negativ al unui test PRC pentru coronavirus Potrivit unui comunicat emis de cabinetul prim-ministrului Mostafa Madbouly, testul trebuie sa fi fost efectuat cu 72 de ore inainte de sosirea in tara.Decizia premierului nu se aplica turistilor arabi si straini care sosesc cu zbor direct catre aeroporturile din Sharm El-Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa Alam si Marsa Matrouh. Totusi, acestia nu vor putea iesi din localitatea respectiva decat daca vor avea teste COVID-19, mai arata sursa citata Egiptul si-a redeschis aeroporturile catre zborurile internationale la 1 iulie, dupa ce le inchisese in martie, ca urmare a pandemiei.