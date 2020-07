Sibiu: 22 de angajati din sistemul public de sanatate, pozitivi la SARS-CoV-2

"Conform ultimelor date oferite de Directia de Sanatate Publica Sibiu, in prezent, un numar de 22 persoane sunt confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, din randul personalului din sistemul de sanatate. (...) Cele 22 persoane care sunt confirmate pozitiv, provin din urmatoarele unitati medico-sanitare: 10 din cadrul SCJU Sibiu (6 persoane fiind personal din cadrul laboratorului), una din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, cinci din cadrul Spitalului Municipal Medias, doua din din cadrul Spitalului Militar Sibiu, una din cadrul Asociatiei Medical Care, una din cadrul Polisano si doua din cadrul SAJ Medias", se spune in comunicatul de presa emis de Prefectura judetului Sibiu, citat de AGERPRES Potrivit sursei citate, de la inceputul pandemiei, pana in prezent,. Dintre acestea, 111 au fost declarate vindecate si externate.Datele puse la dispozitie de Institutia Prefectului mai arata ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Sibiu au mai fost confirmate pozitiv 31 de persoane.De asemenea, de la debutul pandemiei si pana in prezent, in judetul Sibiu au fost diagnosticate cu COVID-19 832 de persoane, dintre care 779 de adulti si 53 de copii.Pana in prezent au fost declarate vindecate si externate 563 de persoane, iar 63 persoane, dintre cazurile diagnosticate cu COVID, au murit.