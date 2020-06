Sibiu: Doar un sfert dintre pacientii vindecati de coronavirus au donat plasma. Medicii au fost nevoiti sa aduca de la Deva

Ziare.

"Nu exista plasma validata si nefolosita de Spitalul Clinic Judetean Sibiu. Am trimis (miercuri - n.r.) salvarea dupa plasma la Deva pentru ca avem solicitare de la spital", a explicat Livia Mares.Potrivit acesteia, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, s-a reusit recoltarea de plasma de la zece pacienti vindecati de COVID-19, majoritatea cadre medicale."De la inceputul pandemiei si pana in prezent, la CTS Sibiu s-au recoltat 8x3 unitati plasma prin procedura de plasmafereza si 4 unitati plasma recoltate prin procedura clasica, de la persoane vindecate de COVID-19. Au donat 5 barbati si 5 femei cu varste cuprinse intre 25-52 ani. Doar 2 dintre ei nu sunt personal medical (medici, asistenti, infirmieri)", a mai spus Livia Mares.Nu toti pacientii vindecati de COVID-19 pot dona plasma pentru alti bolnavi. La Sibiu exista, pana in prezent, peste 400 de persoane vindecate. Au fost selectate 38 de persoane care au fost testate ca sa poata dona plasma, iar dintre acestea doar un sfert au reusit sa si doneze, restul fiind respinse din motive medicale."Au fost mai multe persoane care au dorit sa doneze plasma, dar nu s-au incadrat criteriilor medicale generale de selectie. Au fost selectate 38 persoane care au fost testate sau sunt in curs de testare, dar doar cei 10 au si finalizat procedura, doi dintre ei, a doua oara. Ceilalti au fost respinsi, desigur, tot pe criterii medicale, cum ar fi titru mic de anticorpi sau absenta lor, transaminaze crescute sau alti parametri biochimici datorita tratamentului medicamentos", a aratat reprezentanta CTS din Sibiu.Seful Sectiei Infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, Victoria Birlutiu, cea care a tratat cei mai multi pacienti cu COVID-19, se numara printre cei care au facut un apel la cetatenii care s-au vindecat sa doneze plasma pentru cei care se afla inca in stare critica.