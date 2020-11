Sibiu: Doi pacienti infectati cu noul coronavirus aflati in stare grava, transferati in strainatate, la solicitarea familiilor

"In data de 17 octombrie 2020, la solicitarea familiei, un pacient in varsta de 67 de ani, de sex masculin, a fost transferat in Germania, respectandu-se toate protocoalele de transfer intra-spitalicesc", a transmis, vineri, Spitalul Judetean Sibiu, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a explicat ca pacientul era in stare grava."A fost preluat de o echipa medicala si asistat in timpul transferului cu aparat ECMO", a mai transmis Spitalul Judetean Sibiu.Surse medicale au precizat, pentru News.ro, ca pacientul era infectat cu noul coronavirus si era internat in Sectia ATI a unitatii medicale.De asemenea, un alt pacient infectat cu noul coronavirus, dar care era internat in sectia ATI a Spitalului Militar Sibiu, a fost transferat in strainatate, tot la solicitarea familiei.Transferul a avut loc, de pe Aeroportul Sibiu, in urma cu doua zile.Judetul Sibiu inregistreaza cea mai mare rata de infectare cu noul coronavrus din tara, 8,9 cazuri la mia de locuitori.