Sibiu: Focar de coronavirus la o fabrica de confectii, 23 de persoane fiind infectate. Alti 66 de angajati si familiile acestora, plasati in izolare

"Va informam ca in ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei societati producatoare de articole textile si materii prime, conform raportului anchetei epidemiologice, inaintat de Directia de Sanatate Publica Sibiu, in prezent a fost identificata evolutia unui focar de infectie, format din 23 persoane testate pozitiv. Focarul a fost identificat in data de 09.09.2020, avand o rata de atac de 6,74%. In urma anchetei au fost identificati un numar total de 91 de contacti, dintre care 66 sunt contacti de serviciu, iar 25 sunt contacti de familie", a transmis, vineri, Prefectura Sibiu.Sursa citata a precizat ca s-au izolat in spital toate cele 23 cazuri confirmate pentru evaluare clinica si paraclinica, s-a dispus carantina la domiciliu a contactilor de serviciu si a familiilor acestora."In cadrul societatii s-a efectuat dezinfectia si s-a luat legatura cu reprezentantii societatii in vederea aplicarii unui plan intern de masuri de limitare a raspandirii infectiei, astfel s-a recomandat decalarea programului de lucru, a pauzelor de masa si a incheierii programului de lucru. De asemenea s-a recomandat tuturor angajatilor sa isi monitorizeze starea de sanatate prin medicul de familie, iar in cazul in care prezinta simptome sa apeleze numarul de urgenta 112 in vederea transportarii la spital si efectuarea de investigatii ", a mai transmis Prefectura Sibiu.Directia de Sanatate Publica va efectua controale pentru a verifica daca sunt respectate masurile de limitare si prevenire a raspandirii infectiei cu SARS CoV-2.In judetul Sibiu sunt active, vineri, 302 cazuri.