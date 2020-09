Sibiu: Focar de coronavirus la o fabrica de mobila unde zece angajati sunt bolnavi si aproape 50 in carantina

"Va informam ca in ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei societati producatoare de mobilier, din judetul Sibiu, Directia de Sanatate Publica Sibiu, a inaintat catre Institutia Prefectului, raportul anchetei epidemiologice efectuate pentru focarul de infectie depistat in data de 05.09.2020 in cadrul acestei societati.Conform raportului anchetei epidemiologice, focarul de infectie a evoluat cu 10 de cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 (8 cazuri cu domiciliu in judetul Sibiu, 2 cazuri cu domiciliu in judetul Alba), avand o rata de atac de 4,54%, identificate in perioada 01.09.2020 - 05.09.2020. Dupa aparitia primelor 3 cazuri s-a decis testarea a 69 de angajati din totalul de 220 de angajati. In urma testarii 7 au primit rezultate pozitive", se precizeaza in comunicatul Prefecturii Sibiu.Potrivit sursei citate, s-a dezinfectat toata fabrica."In ceea ce priveste masurile dispuse de Directia de Sanatate Publica Sibiu, s-au identificat un numar total de 12 contacti de familie si 47 de contacti de serviciu pentru care s-a dispus masura de carantina la domiciliu, s-a luat legatura cu reprezentantii societatii in vederea punerii in aplicare a planului de masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2, astfel s-a efectuat dezinfectarea tuturor spatiilor in care societatea isi desfasoara activitatea", se mai arata in comunicatul de presa mentionat.