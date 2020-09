Sibiu: Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 1,43. Scolile trebuie sa isi modifice scenariile de functionare

Prefectura Sibiu a transmis, luni, actualizarea incidentei cumulate a cazurilor de coronavirus, cu imbolnavirile inregistrate in perioada 7 - 21 septembrie.Potrivit ultimelor cifre, in municipiul Sibiu incidenta cumulata a ajuns la 1,43, fata de 0,74 la ultima raportare.Potrivit deciziei autoritatilor centrale, la o rata cuprinsa intre 1 si 3, localitatile sunt considerate in scenariul galben, iar cursurile unitatilor de invatamant ar trebui sa se deruleze in sistem hibrid - jumatate dintre copii in clasa, jumatate online.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan, a declarat, pentru News.ro, ca Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu asteapta propunerile unitatilor de invatamant pentru modificarea scenariilor.In urma publicarii incidentei cumulate, Consiliile de aAministratie ale scolilor din municipiul trebuie sa se intruneasca pentru a face propuneri de functionare in perioada urmatoare.Potrivit ultimelor statistici, in judetul Sibiu mai sunt opt localitati unde rata infectarilor este mai mare de un caz la mia de locuitori, respectiv Apoldu de Jos, Arpasu, Bruiu, Chirpar, Mihaileni, Poiana Sibiului, Sliminc si Vurpar.