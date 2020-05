Sibiu: Un barbat a amenintat ca se sinucide daca nu e eliberat din carantina

Ziare.

com

Politistii au fost chemati sa intervina, duminica, intr-un centru de carantina din judetul Sibiu, unde un barbat ameninta ca, daca nu i se permite sa plece acasa, se arunca de pe balconul camerei amplasate la etajul al doilea.Acolo au ajuns si un echipaj de prim-ajutor calificat SMURD , din cadrul ISU Sibiu, si autospeciala de salvare de la inaltime."La fata locului au intervenit cei doi politisti negociatori din cadrul I.P.J. Sibiu, care au reusit sa-l convinga pe barbat sa se intoarca in camera unitatii fara a recurge la gesturi extreme care i-ar pune viata in pericol", a transmis Politia Judeteana Sibiu.Conform sursei citate, este vorba despre un sibian in varsta de 46 de ani, carantinat in 9 mai, impreuna cu sotia, dupa ce s-au intors din Germania.