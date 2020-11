Sibiul ar putea intra in carantina vineri

"Se va analiza situatia epidemiologica si conform art. 12 din Legea 136/2020 se va lua hotararea de carantina zonala in baza propunerilor Directiei de Sanatate Publica Sibiu, avizate de Institutul National de Sanatate Publica. Toate aceste se vor face in prezenta comandatului actiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat ", a anuntat Prefectura Sibiu, potrivit turnulsfatului.ro Rata de incidenta in municipiul Sibiu este de 11,18, in crestere de aproape un procent, in doua zile. 46,39% in totalul cazurilor de Covid s-au inregistrat in ultimele doua saptamani.Sibiu ar fi al patrulea oras care intra in carantina ca urmare a numarului mare de infectari cu coronavirus , dupa Zalau, Baia Mare si Slobozia.Citeste si: Seful UPU Sibiu a demisionat. Judetul are o rata uriasa de infectare cu coronavirus