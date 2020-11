Municipiul Sibiu, rata de infectare de peste 13 cazuri la mia de locuitori

Cea mai mare rata de infectare este in satul Nucet, de 37,04 la mia de locuitori, cu doua cazuri confirmate in ultimele doua saptamani, la o populatie de 54 de locuitori.In 56 de sate din judet si in statiunea Paltinis nu exista niciun cetatean confirmat ca infectat, potrivit Prefecturii."La ora 8,00 erau spitalizate un numar de 516 de persoane, dintre care pe ATI 24 adulti si 2 minori", a anuntat marti, Prefectura.Potrivit sursei citate, toate spitalele de adulti se confrunta cu o criza de locuri pentru pacientii COVID-19, fiind ocupate toate locurile la ATI.In timp ce judetul Sibiu se apropie de o incidenta de 10 cazuri la mia de locuitori, alte cinci judete din tara au trecut de o incidenta de 6 cazuri la mia de locuitori: Alba, Brasov, Cluj, Ilfov si Timis.Niciun judet din tara nu se mai afla in zona verde, sub 1,50 cazuri la mia de locuitori. Cea mai scazuta incidenta este raportata in judetul Vrancea, 1,78 cazuri la mia de locuitori. Doar patru judete din tara au o incidenta sub 2 cazuri la mia locuitori.Judetul Sibiu ramane zona cu cea mai accentuata raspandire a noului coronavirus , marti 17 noiembrie, fiind atinsa o incidenta de 9 cazuri la mia de locuitori dupa confirmarea a 181 de noi imbolnaviri. Cu o zi inainte, incidenta din judetul Sibiu era de 8,83 cazuri la mia de locuitori.CITESTE SI: