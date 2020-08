Simptome mai putin cunoscute ale COVID-19, descoperite de medicii din Iasi in urma unor studii realizate pe pacienti testati pozitiv

Doua studii realizate de specialistii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, coordonate de directorul medical al institutiei, Carmen Manciuc, si medicii Aida Badescu, Catalina Mihaela Luca si Andrei Vata, la care au contribuit si alte cadre medicale, scot la iveala si simptome mai putin cunoscute ale COVID-19, arata Ziarul de Iasi, care prezinta concluziile studiului realizat de medicii ieseni in perioada aprilie-iunie 2020.Potrivit sursei citate, un prim studiu arata ca "manifestarile cutanate ale infectiilor virale incep sa fie raportate la pacientii cu COVID-19, aceste manifestari avand ocazional valoare diagnostica sau prognostica". "Cele mai frecvente manifestari cutanate sunt: eruptiile morbiliforme, urticariere, veziculare, leziuni acrale si eruptii liveoide. Unele dintre aceste manifestari cutanate apar inaintea semnelor si simptomelor asociate mai frecvent cu COVID-19, ceea ce sugereaza ca ar putea prezenta semne de COVID-19", se arata in studiul medicilor ieseni.Sursa citata mai arata ca in studiu a fost prins un lot de 76 de pacienti la care a aparut acest simptom. Potrivit studiului, 14 pacienti au avut eruptii urticariene, 28 au prezentat rash (urticarie tranzitorie - n.r.), patru cazuri de eruptie morbiliforma (asemanatoare celei care apare la unii pacienti in urma administrarii de antibiotic), trei cazuri de purpura acrala (aici apare ceea ce infectionstii numesc degetul COVID - piciorul arata ca un picior degerat), si alte opt cazuri de exanteme virale (infectie virala care apare de regula la copii cu varste intre 6 luni si 2 ani).Un al doilea studiu realizat de medicii ieseni releva ca eruptia cutanata apare la unii pacienti inaintea oricarui simptom de infectie COVID-19, iar la altii pe parcursul internarii.Un alt simptom aparut la unii bolnavii de COVID-19, citat in unele studii internationale, a fost gasit si la bolnavii internati la "Boli Infectioase" Iasi. In lucrarea lor, medicii ieseni subliniaza ca unii pacienti pot prezenta simptome gastrointestinale fara febra, sau manifestari respiratorii care ar putea sa fie trecute cu vederea."Cu toate ca manifestarile principale in infectia SARS-CoV-2 sunt reprezentate de febra si afectare pulmonara, o parte dintre pacienti se pot prezenta in urgenta cu patologie digestiva, astfel incat medicii trebuie sa aiba o viziune mai ampla asupra etiopatogeniei bolii si sa mentina un nivel ridicat de suspiciunea la astfel de pacienti. Nerecunoasterea precoce a acestor pacienti poate duce la raspandirea involuntara a bolii in randul ambulatoriilor cu boala usoara, care raman nediagnosticati si nu stiu potentialul lor de a-i infecta pe ceilalti", se mentioneaza in studiul realizat de medicii ieseni", se arata in studiul medicilor ieseni si prezentat de Ziarul de Iasi