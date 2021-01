Sinaia, din nou in scenariul rosu. Ce restrictii se impun

Doua localitati din Prahova sunt in scenariul rosu, si anume Gorgota, unde rata de infectare este de 3.71 la mia de locuitori, dar si Sinaia, cu o rata de 3.12 la mia de locuitori, potrivit b1.ro Astfel, incepand de luni, 11 ianuarie, in Sinaia se impun urmatoarele restrictii:- Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.- Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este este interzisa; organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisa;- Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale este interzisa;- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa;- Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);- Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;- Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.Citeste si: Petrecere cu 30 de invitati, sparta de politistii din Maramures. Cati bani au scos din buzunar petrecaretii