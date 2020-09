Sindicatul Europol, dupa ce 3 politisti din Neamt au fost confirmati cu COVID-19: "Bagati mana-n cravata ministrului si scuturati-l pana-l convingeti ca si politistii sunt indreptatiti sa primeasca spor de risc"

Potrivit reprezentantilor Sindicatului Europol, la Politia Municipiului Roman, doi politisti rutieri si un criminalist sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus."Ciudate rau sunt procedurile DSP Neamt care spun ca doar contactii directi care au simptome sunt testati. Aplicand astfel de proceduri cu siguranta vor mai fi si alti politisti infectati, in opinia noastra", afirma acestia.Sindicatul Europol solicita reprezentantilor IPJ Neamt "emiterea unui comunicat referitor la situatia data si sa dea dovada de mai mult curaj in relatia cu celelalte autoritati cand vine vorba de vietile oamenilor legii"."Domnilor cu mii de politisti in subordine, bagati mana-n cravata ministrului si scuturati-l pana-l convingeti ca si politistii sunt indreptatiti sa primeasca spor de risc", mai spun reprezentantii sindicatului.