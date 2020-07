Sindicatul Europol: Focar de coronavirus la IPJ Cluj. Printre confirmati sunt adjunctul comandantului si seful serviciului logistic

"Dupa ce saptamana trecuta, seful IPJ Olt a fost depistat pozitiv, astazi, un nou focar a aparut la IPJ Cluj, acolo unde adjunctul sefului IPJ, Constantin Ilea a fost depistat pozitiv alaturi de seful serviciului logistic, un coleg de la audit, cat si alti politisti din cadrul biroul administrativ", sustin reprezentantii sindicatului.O parte dintre politistii testati pozitiv au fost trimisi in izolare la Hotelul Colina, aflat in subordinea institutiei, restul in izolare la domiciliu."Inca o data tragem un semnal de alarma cu privire la riscurile iminente la care sunt supusi politistii in exercitarea atributiilor de serviciu. De asemenea, politistii inca asteapta ca ministrul Vela sa faca public numarul colegilor infectati", afirma sindicalistii din politie Mai multi politisti au fost confirmati cu coronavirus in ultimele zile, pana acum fiind inregistrat si un deces , al unui politist din judetul Olt.